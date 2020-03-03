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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Морят голодом и не разрешают душ. Политзаключенный Мустафаев рассказал об условиях в российском СИЗО

Фигурант дела "Хизб ут-Тахрир" Сервер Мустафаев утверждает, что в российском СИЗО ему не предоставляют медицинскую помощь.

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Мустафаев заявил, что украинцам во время перемещения из СИЗО в суд не предоставляются продукты питания надлежащего качества
Мустафаев заявил, что украинцам во время перемещения из СИЗО в суд не предоставляются продукты питания надлежащего качества
Фото: Крымская солидарность / Facebook

Незаконно удерживаемый в российском СИЗО в Ростовской области украинец Сервер Мустафаев пожаловался на ненадлежащие условия содержания. Об этом 3 марта в Facebook написала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, Мустафаев жалуется, что ему в СИЗО не оказывают медицинской помощи, ограничивают в получении посылок, лишают возможности принимать душ и гулять на свежем воздухе.

"Кроме того, наш согражданин жалуется на отсутствие надлежащего питания, которое соответствовало бы международным стандартам. По его словам, во время перемещения граждан Украины из следственного изолятора в суд им не предоставляются продукты питания надлежащего качества, что фактически приводит к вынужденному голоданию", – написала Денисова.

Мустафаев в своем обращении также отметил, что российский суд во время заседаний не реагирует на ходатайства граждан Украины Сервера Зекирьяева и Тимура Ибрагимова о предоставлении им медицинской помощи из-за ухудшения состояния здоровья.

Денисова потребовала от российского омбудсмена Татьяны Москальковой посбособствовать обеспечению для граждан Украины нормальных условий содержания, а также проведению медицинского обследования Зекирьяева и Ибрагимова.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/3504356062970451

Сервер Зекирьяев и Тимур Ибрагимов были задержаны в октябре 2017 года в Бахчисарае. ФСБ России инкриминирует им участие в организации "Хизб ут-Тахрир". Сервер Мустафаев был задержан 21 мая 2018 года также по делу "Хизб ут-Тахрир".

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена.

В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Теги: Россия, Крым, Людмила Денисова, Хизб ут-Тахрир, Сервер Мустафаев, Тимур Ибрагимов, Сервер Зекирьяев
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