Клуб читателей
ГОРДОН
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

У двоих фигурантов "дел Хизб ут-Тахрир" ухудшилось состояние здоровья в СИЗО – адвокат

У фигуранта второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Эдема Смаилова обострился хронический гайморит, а фигурант второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Шабан Умеров жалуется на хронические боли в сердце.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шейхмамбетов (на фото) рассказал, что Умеров находится на стационарной психиатрической экспертизе
Шейхмамбетов (на фото) рассказал, что Умеров находится на стационарной психиатрической экспертизе
Фото: ru.krymr.com

В российском СИЗО ухудшилось состояние здоровья фигуранта второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Эдема Смаилова и фигуранта второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Шабана Умерова. Об этом 27 февраля "Крым.Реалии" сообщил их адвокат Назим Шейхмамбетов.

"Мой подзащитный Смаилов рассказал, что недавно в условиях СИЗО у него обострился хронический гайморит, ему выдали обезболивающие средства, однако лечения никто никакого не проводит. Сам Смаилов связывает обострение своего заболевание с условиями конвоирования из СИЗО в суд и обратно", – рассказал Шейхмамбетов.

Кроме того, руководство СИЗО продолжает игнорировать просьбу Смаилова о передаче ему очков.

Адвокат рассказал, что Умеров жалуется на хронические боли в сердце.

"Недавно мне удалось посетить Умерова, он мне рассказал о том, что его беспокоят сильные боли в сердце. Также он рассказал, что каждый день, с 6 часов вечера и до того момента, пока он не уснет, у него появляется сильная боль в сердце. Иногда настолько сильная, что приходится вызывать врачей. У нас был такой случай, когда благодаря помощи сокамерников его смогли более-менее привести в себя", – рассказал Шейхмамбетов.

Врач-терапевт подтвердил наличие заболевания сердца, однако для установления точного диагноза необходимо провести комплексный осмотр. Сейчас Умеров находится на стационарной психиатрической экспертизе.

По словам адвоката, на его обращения в СИЗО о проведении обследования для установления диагноза Умерову медсанчасть учреждения отказывает, ссылаясь на удовлетворительное состояние Умерова.

Смаилов находится под стражей с мая 2018 года, обвинения против него приобщили к бахчисарайскому делу "Хизб ут-Тахрир".

Умеров находится под арестом с 27 марта 2019 года. 14 декабря пережил серьезный приступ в СИЗО Симферополя.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар. Их задерживают по подозрению в участии в "Хизб ут-Тахрир". Это международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Теги: Россия, Крым, здоровье, СИЗО, экспертиза, психиатрия, Хизб ут-Тахрир, Эдем Смаилов, Шабан Умеров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Испания осудила выступление карнавальной труппы, переодетой в нацистов
Испания осудила выступление карнавальной труппы, переодетой в нацистов
  The Man. Вышел клип Тейлор Свифт о самовлюбленном мужчине. Видео
  The Man. Вышел клип Тейлор Свифт о самовлюбленном мужчине. Видео
"Черкассы". Фильм об украинском судне в Крыму вышел на экраны
"Черкассы". Фильм об украинском судне в Крыму вышел на экраны
"Он для меня как китайский". Хименес-Браво приступил к изучению украинского языка
"Он для меня как китайский". Хименес-Браво приступил к изучению украинского языка
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS