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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В РФ обвинение запросило для членов бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир" от 15 до 21 года тюрьмы

Дело так называемой второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир" было начато в 2017 году. Для восьми обвиняемых российский прокурор запросил длительные сроки колонии строгого режима.

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Крымским активистам угрожают длительные сроки заключения
Крымским активистам угрожают длительные сроки заключения
Фото: graty.me

Прокуратура РФ попросила суд признать виновными восьмерых крымских татар, обвиняемых по делу второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир", и назначить им длительные сроки заключения в колонии строгого режима. Об этом прокурор Евгений Колпиков заявил 31 августа в ходе прений в Южном окружном военном суде российского Ростова-на-Дону, сообщает проект "Ґрати".

Представитель обвинения назвал подсудимых членами "террористической организации, которая манипулирует религиозными чувствами".

Он ходатайствовал о следующем наказании:

  • Марлен Асанов – 20 лет строгого режима и штраф в 800 тыс. руб. (300 тыс. грн);
  • Мемет Белялов – 21 год;
  • Тимур Ибрагимов – 20 лет;
  • Сервер Зекирьяев – 15 лет;
  • Сервер Мустафаев – 17 лет;
  • Сейран Салиев – 19 лет;
  • Эрнес Аметов – 17,5 года;
  • Эдем Смаилов – 17,5 года.

Первых трех обвинение рассматривает в качестве организаторов ячейки запрещенного в России исламского движения.

Кроме этого, прокурор попросил назначить подсудимым ограничения свободы после отбывания наказания – запретить пребывание в публичных местах и обязать являться в полицию для регистрации два раза в месяц.

Суд объявил перерыв до 1 сентября.

В октябре 2017 года в Бахчисарае задержали крымских татар Ибрагимова, Асанова, Белялова, Салиева, Зекирьяева и Аметова. В мае 2018 года в рамках того же дела были задержаны и арестованы Смаилов и Мустафаев. Все они – активисты организации "Крымская солидарность" – объединения адвокатов, родственников политзаключенных и активистов, которое помогает крымчанам, подвергшимся преследованиям по политическим или религиозным мотивам. 

Задержанных обвинили в участии в "Хизб ут-Тахрир" – международной исламской политической организации, призывающей к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающей террористические методы борьбы. Россия признала ее террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Все подсудимые отвергают обвинения в терроризме и утверждают, что их преследуют по политическим и религиозным мотивам.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Теги: прокуратура, крымские татары, Бахчисарай, экстремизм, Ростов-на-Дону, политзаключенные, Хизб ут-Тахрир, Сервер Мустафаев, Эдем Смаилов, Сервер Зекирьяев, Марлен Асанов, Эрнес Аметов, Сейран Салиев, Мемет Белялов
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