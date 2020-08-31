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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Очередное преступление оккупационных властей". В представительстве президента Украины осудили задержание четырех крымских татар

Сегодняшние обыски и задержание четырех крымских татар в аннексированном Крыму являются продолжением системных преступлений РФ по преследованию представителей нелояльного крымскотатарского народа, сообщили в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым.

Сегодня силовики в Крыму задержали четверых человек
Сегодня силовики в Крыму задержали четверых человек
Фото: Крымская солидарность / Facebook

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым осудило задержание четырех крымских татар после утренних обысков. Об этом говорится в сообщении на странице представительства в Facebook.

"Утренние обыски у молодых крымскотатарских семей – очередное преступление оккупационных властей. Малолетние дети в цивилизованном мире не могут просыпаться утром от стука в дверь ФСБ РФ и кучи вооруженных людей только потому, что их родители являются гражданскими журналистами и активистами. Россия пытается сделать из каждого неудобного для режима человека экстремиста. А солидарность – это то, что их раздражает больше всего", – заявила заместитель постпреда президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

Она подчеркнула, что обыски являются продолжением системных преступлений по преследованию представителей нелояльного крымскотатарского народа.

"Представительство президента осуждает действия оккупационной администрации по преследованию граждан Украины с общественной позицией, документирует каждый случай и приобщает информацию о политически мотивированных преследованиях в перечень преступлений Российской Федерации, совершаемых на территории временно оккупированного Крымского полуострова", – говорится в сообщении.

Среди задержанных сегодня в оккупированном Крыму – корреспондент "Крымской солидарности" и издания "Грани.ру" Айдер Кадыров, активист и муэдзин в мечети Ридван Умеров, активисты Айдер Аблякимов и Энвер Топчи.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Российские силовики регулярно проводят обыски в домах крымских татар. Последние массовые следственные действия проходили в марте 2020 года. Тогда задержали четверых крымских татар

По данным Ташевой, после аннексии полуостров покинули более 25 тыс. крымских татар

Теги: Крым, преследования, экстремизм, активист, задержание, обыски, Тамила Ташева
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