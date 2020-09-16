Марина Порошенко возглавит список "Европейской солидарности" на выборах в Киевсовет

Как заявила жена пятого президента Украины Марина Порошенко, она решила идти в политику, так как ей "не все равно, что будет с Украиной и как будет развиваться столица"

Супруга пятого президента Украины Петра Порошенко Марина возглавит список партии "Европейская солидарность" на выборах в Киевсовет. Об этом объявили на презентации команды политсилы 16 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я стою перед вами в новом статусе. И знаю, что первый вопрос, который я услышу, будет, почему я иду в политику? Сразу хочу сказать, что не чувствую себя политиком. В первую очередь, я – гражданка своей страны, которую я очень люблю. И мне не все равно, что будет с Украиной и как будет развиваться наша столица", – сказала Марина Порошенко, выступая на презентации.

Порошенко в Facebook выразил уверенность в том, что его супруга станет "лучшим депутатом" Киевсовета.

"Теперь самое время, чтобы я подставил плечо Марине в ее служении киевской общине. Убежден, что Марина станет лучшим депутатом Киевсовета. Она идет вместе с профессиональной патриотической командой, которая должна сформировать самую большую фракцию. Фракцию, которая, опираясь на наш парламентский спецназ, защитит от "слуг" местное самоуправление Киева, укоренившееся еще со времен европейского Магдебургского права", – написал он.

3 сентября источники "Фокуса" сообщали, что бывшую первую леди Порошенко могут выдвинуть на пост мэра Киева. 15 сентября "Украинская правда написала о вероятном выдвижении жены экс-президента первым номером в списке партии. Политическая сила не намерена выдвигать кандидата на пост киевского городского головы и вместо этого "решила делать ставку на большую фракцию в Киевсовете", рассказали собеседники издания.

"Марина Порошенко, кандидатуру которой замеряли на различных фокус-группах, очень позитивно воспринимается их участниками. Причем из всего спектра демократических сил", – заявил собеседник издания.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартует 5 сентября.

Кличко, который возглавляет Киев с 2014 года, сообщил о намерении баллотироваться на новый срок. В случае, если никто из кандидатов в мэры Киева не наберет 50% голосов, состоится второй тур.