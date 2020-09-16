За Зеленского на президентских выборах готовы проголосовать треть населения – опрос

Нынешний президент Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге. Кроме него, больше всего поддержки у сопредседателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко и пятого президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, отмечает социологическая группа "Рейтинг".

В президентском рейтинге лидирует нынешний глава государства Владимир Зеленский, которого готовы поддержать на выборах 29% среди тех, кто определился и намерен участвовать в голосовании. Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", опубликованный 16 сентября.

За сопредседателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко готовы проголосовать 15,5%, за пятого президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко – 14%, за лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко – 9,3%, главу партии "Сила и честь" Игоря Смешко – 6,4%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко, шоумена Сергея Притулу и бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана – по 3,6%.

Рейтинг других кандидатов – ниже 3%. Тех, кто не определился, – около 14%. Не планируют принимать участие в голосовании 7,3%.

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился с 3-го по 6 сентября. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативная по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.