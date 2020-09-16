Нефьодов возглавит список партии "Голос" на выборах в Киевсовет

Бывший глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов объяснил, что решил баллотироваться от партии "Голос", так как эта политсила ближе всего к его взглядам.



Нефьодов был главой ГТС с июля 2019-го по март 2020 года Фото: Max Nefyodov / Facebook

Бывший глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов возглавит список "Голоса" на выборах в Киевсовет. Об этом он написал в своем Facebook.

"Я иду под №1 на выборы в Киевсовет с командой "Голос". Конечно, мне это очень комфортно – наконец не быть госслужащим, но просто смотреть на то, как страна в очередной раз теряет возможности для прыжка вперед, нету сил", – отметил он.

Он объяснил, что решил баллотироваться от партии "Голос", так как эта политсила ближе всего к его взглядам.

15 июля 2019 года Нефьодов приступил к исполнению обязанностей на посту главы ГТС.

24 марта 2020 года он был уволен с занимаемой должности.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.