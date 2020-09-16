"Преступные действия начались в 2012 году". В ГБР назвали пять эпизодов, которые привели к захвату Крыма Россией

В Госбюро расследований утверждают, что к захвату Крыма Россией привели действия бывших руководителей украинской армии, а также экс-президента страны Виктора Януковича.

16 сентября Государственное бюро расследований (ГБР) объявило, что следствием установлены причины и условия, которые привели к захвату Россией Крымского полуострова.

"Преступные действия по подрыву боеспособности украинской армии начались в 2012 году и продолжались вплоть до вторжения боевых подразделений РФ на территорию АР Крым в феврале 2014 года", – говорится в сообщении.

Подозреваемыми в госизмене по этому делу проходят бывший президент Украины Виктор Янукович, экс-министры обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Замана.

Следователи ГБР выделили пять основных эпизодов совершения преступления, которые привели к оккупации Крыма:

преступное сокращение Вооруженных сил Украины (в течение 2012–2013 годов предельная численность ВСУ была сокращена с 240 тыс. до 162 тыс. военнослужащих);

(в течение 2012–2013 годов предельная численность ВСУ была сокращена с 240 тыс. до 162 тыс. военнослужащих); подрыв состояния мобилизационной готовности (в 2013 году вдвое сократили штатную численность военкоматов, в связи с этим воинские части были укомплектованы лишь на 25–55%. Была свернута "по-литерная" приписка мобилизационных ресурсов в воинские части и уничтожен учет военной техники);

(в 2013 году вдвое сократили штатную численность военкоматов, в связи с этим воинские части были укомплектованы лишь на 25–55%. Была свернута "по-литерная" приписка мобилизационных ресурсов в воинские части и уничтожен учет военной техники); уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма (управление системой ПВО Крыма было передано командованию Военно-морскими силами на полуострове, а оно перешло на сторону врага. Сократили также подразделения, которые отвечали за зенитные ракетные комплексы, и остановили программу модернизации ЗРК);

(управление системой ПВО Крыма было передано командованию Военно-морскими силами на полуострове, а оно перешло на сторону врага. Сократили также подразделения, которые отвечали за зенитные ракетные комплексы, и остановили программу модернизации ЗРК); незаконные организационные изменения и нивелирование стратегических оборонных документов (проведенные в 2013 году масштабные организационные изменения в ВСУ противоречили законодательству и не были внесены в стратегические оборонные документы, что помешало в момент реализации одного из сценариев внешней агрессии сформировать ударную группу и защитить территориальную целостность Украины);

(проведенные в 2013 году масштабные организационные изменения в ВСУ противоречили законодательству и не были внесены в стратегические оборонные документы, что помешало в момент реализации одного из сценариев внешней агрессии сформировать ударную группу и защитить территориальную целостность Украины); непринятие мер по реагированию на внешние угрозы (несмотря на многочисленные сообщения разведки, которые четко свидетельствовали о подготовке наступательной операции со стороны РФ в конце 2013-го – начале 2014 года, не были приняты меры по приведению ВСУ в высшую степень боеготовности, организации территориальной обороны и проведению широкомасштабных военных учений на территории Крыма).

В ГБР подчеркивают, что "указанные действия в своей совокупности связаны и привели к тяжелым последствиям – вторжению РФ на территорию АРК и Севастополя, последующей их оккупации, нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Расследование по другим фактам, которые привели к оккупации части территории Украины в 2014 году, продолжается, отметили в Госбюро.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.