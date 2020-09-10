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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Украине можно не бояться угрозы от российских военных со стороны аннексированного Крыма – Шмыгаль

В мощной обороноспособности Украины можно быть уверенными. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Херсонскую область 10 сентября.

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Шмыгаль уверен в мощной обороноспособности Украины и ее защищенности от российской агрессии со стороны аннексированного Крыма
Шмыгаль уверен в мощной обороноспособности Украины и ее защищенности от российской агрессии со стороны аннексированного Крыма
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Армия надежно защищает Украину от российской военной угрозы со стороны аннексированного Крыма. Об этом 10 сентября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Херсонскую область, сообщает издание "Крым.Реалии".

По словам премьера, можно не бояться угрозы от российских военных с территории аннексированного Крыма, поскольку Украина имеет на сегодняшний день сильную армию.

Он напомнил, что будут еще проходить военные учения, поэтому можно быть уверенными в мощной обороноспособности государства.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В июне 2020 года бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес высказывал предположение, что в сентябре, когда будут проводиться масштабные военные учения "Кавказ-2020", Россия может вторгнуться в Херсонскую область для решения проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма.

В начале июля командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что российские войска могут попытаться захватить часть Херсонской области и украинская сторона готовится к этому.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что Неижпапа преувеличил вероятность угрозы вторжения российских войск, и предположил, что подобные заявления вызваны неопытностью контр-адмирала. Наев отметил, что в настоящее время украинская сторона не видит непосредственной угрозы вторжения российских войск со стороны Крыма, но Украина рассматривает сценарий, при котором РФ начнет наступление сразу на нескольких участках, и задача украинской армии – сдержать агрессора.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении РФ на юг Украины "абсолютной глупостью" и "нагнетанием антироссийской истерии".

Теги: Россия, Крым, Украина, армия, аннексия, оборона, премьер-министр, Денис Шмыгаль
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