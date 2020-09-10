Украине можно не бояться угрозы от российских военных со стороны аннексированного Крыма – Шмыгаль

Армия надежно защищает Украину от российской военной угрозы со стороны аннексированного Крыма. Об этом 10 сентября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Херсонскую область, сообщает издание "Крым.Реалии".

По словам премьера, можно не бояться угрозы от российских военных с территории аннексированного Крыма, поскольку Украина имеет на сегодняшний день сильную армию.

Он напомнил, что будут еще проходить военные учения, поэтому можно быть уверенными в мощной обороноспособности государства.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В июне 2020 года бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес высказывал предположение, что в сентябре, когда будут проводиться масштабные военные учения "Кавказ-2020", Россия может вторгнуться в Херсонскую область для решения проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма.

В начале июля командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что российские войска могут попытаться захватить часть Херсонской области и украинская сторона готовится к этому.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что Неижпапа преувеличил вероятность угрозы вторжения российских войск, и предположил, что подобные заявления вызваны неопытностью контр-адмирала. Наев отметил, что в настоящее время украинская сторона не видит непосредственной угрозы вторжения российских войск со стороны Крыма, но Украина рассматривает сценарий, при котором РФ начнет наступление сразу на нескольких участках, и задача украинской армии – сдержать агрессора.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении РФ на юг Украины "абсолютной глупостью" и "нагнетанием антироссийской истерии".