"Это самая низкая цена". Шмыгаль назвал стоимость газа для населения в октябре

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в октябре украинцы получат самую низкую цену на газ за все время независимости Украины.

Цена на газ для населения в октябре может дойти до 5 тыс. гривен за 1000 м³ Фото: depositphotos.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что цена на газ для населения в октябре будет колебаться от 4,7 до 5 тыс. гривен за 1000 м³. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина".

"Это самая низкая цена за последние пять лет, и это самый низкий уровень цен в принципе за время независимости. Это свободный рынок, человек может выбирать поставщика. Есть конкуренция, и это способствует снижению цены", – сказал украинский премьер.

Шмыгаль также рассказал о сезонном колебании цен на газ.

"Зимой газ, естественно, стоит дороже, мы будем платить за него больше. Сколько будет стоить газ зимой, пока неизвестно, все должен отрегулировать рынок", – спрогнозировал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что после зимнего повышения цены на газ последует весеннее и летнее падение.