В "Нафтогазі" объяснили, почему подорожал газ для населения

Газ для населения дорожает, исходя из ежегодной рыночной тенденции. Цена летом проваливается и подрастает зимой, объяснил глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев.

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев в интервью телеканалу "Украина 24" назвал причину повышения цены на газ для населения.

На вопрос, почему газ стал дороже, Коболев ответил, что в этом "есть определенная рыночная тенденция, происходящая каждый год".

"Ежегодно цена летом проваливается очень низко и, как правило, подрастает на зиму, на сезон большого потребления. Бывают определенные исключения, но общие тенденции цены газа – провал летом, поднятие зимой. То же самое происходит сейчас, здесь нет ничего удивительного. Так работает рынок", – сказал он.

"Нафтогаз" в августе поднял цену газа для населения на 0,27 грн за 1 м³. Потребители должны были платить 3,24 грн за 1 м³ газа с НДС и цену доставки.