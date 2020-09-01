В "Нафтогазі" объяснили, почему подорожал газ для населения

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев в интервью телеканалу "Украина 24" назвал причину повышения цены на газ для населения.
На вопрос, почему газ стал дороже, Коболев ответил, что в этом "есть определенная рыночная тенденция, происходящая каждый год".
"Ежегодно цена летом проваливается очень низко и, как правило, подрастает на зиму, на сезон большого потребления. Бывают определенные исключения, но общие тенденции цены газа – провал летом, поднятие зимой. То же самое происходит сейчас, здесь нет ничего удивительного. Так работает рынок", – сказал он.
"Нафтогаз" в августе поднял цену газа для населения на 0,27 грн за 1 м³. Потребители должны были платить 3,24 грн за 1 м³ газа с НДС и цену доставки.
С января по июль 2020 года цена на газ для населения определялась по так называемой формуле "Амстердам плюс" – цена на нидерландском хабе TTF плюс расходы на доставку в Украину. Этот принцип был закреплен в меморандуме с МВФ за подписью президента Владимира Зеленского. С августа цены непосредственно не регулировались, однако принцип импортного паритета сохранился.
С августа "Нафтогаз України" предложил населению газ по годовым контрактам по формуле – цена на немецком хабе NCG плюс фиксированная надбавка €1,95 / МВт-ч (около $21/тыс. м3), что соответствует логистическим затратам на доставку газа в Украине.
Аналогичная формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.