"Нафтогаз" поможет Египту найти источники пресной воды

Компания из группы "Нафтогаз України", которая реализует проекты по добыче углеводородов в Западной и Восточной пустынях Египта, поможет местным жителям с геологоразведкой в поисках пресной воды.

Филиал дочернего предприятия компании "Нафтогаз України" в Египте (Branch of Naftogaz Overseas Petroleum Co. in A.R.E.) предоставит местной общине, проживающей в районе города Асьют, геологические данные, которые помогут в поисках подземных источников пресной воды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Предприятия группы "Нафтогаз" стараются максимально помогать общинам, на территории которых работают... Как известно, в Египте существуют большие сложности с поиском источников питьевой воды. А поскольку наш филиал в любом случае изучает геологию местности, мы с радостью откликнулись на просьбу местной общины поделиться информацией и помочь местным жителям. Мы придерживаемся высокого уровня социальной и экологической ответственности независимо от того, где ведем разведку и добычу", – заявил первый заместитель председателя правления "Нафтогазу" Сергей Перелома.

Он добавил, что компания и дальше будет сотрудничать с местными общинами для устойчивого развития регионов, где группа ведет свою деятельность.

В компании напомнили, что "Нафтогаз" реализует проекты по добыче углеводородов в Западной и Восточной пустынях Египта. В 2009 году там получили первый промышленный приток нефти, а в 2014-м – природного газа.