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Цена на газ в Украине по-прежнему определяется по формуле "хаб плюс" – Витренко

По мнению бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз України" Юрия Витренко, более справедливым для украинского рынка является принцип "хаб минус" – цена на европейском рынке минус стоимость транспортировки газа из России через Украину на европейский рынок.

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Витренко: "Газпром" (Россия) очевидно злоупотребляет своим доминирующим положением на европейском рынке
Витренко: "Газпром" (Россия) очевидно злоупотребляет своим доминирующим положением на европейском рынке
Фото: Юрій Вітренко – Yuriy Vitrenko / Facebook

Цены на природный газ в Украине до настоящего времени определяются по принципу "цена на европейских хабах плюс стоимость транспортировки в Украину". Об этом в своем Facebook сообщил бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

"К сожалению, сейчас цена на украинском рынке значительно выше – на уровне европейский рынок плюс (а не минус) стоимость транспортировки", – отметил он.

По мнению Витренко, более справедливым для украинского рынка является принцип "хаб минус" – то есть цена на европейском рынке минус стоимость транспортировки газа из России через Украину на европейский рынок.

"Это является следствием того, что "Газпром" (Россия) очевидно злоупотребляет своим доминирующим положением на европейском рынке – отказывается передавать газ своим европейским клиентам на восточной границе Украины, блокирует транзит газа из Средней Азии и экспорт независимых от "Газпрома" добытчиков газа в России", – пояснил Витренко.

Он заявил, что "Нафтогаз України" после его увольнения вообще прекратил попытки заставить "Газпром" продавать газ европейским потребителям на восточной границе.

"Сразу после заключения контракта я со своей командой предложил конкретные шаги – как воспользоваться новыми возможностями и заставить "Газпром" не злоупотреблять своим положением на рынке. Когда я работал в "Нафтогазі", мне говорили, что эти наши предложения вроде "рассматривались" наблюдательным советом, а затем правлением компании", – отметил Витренко и добавил, что до настоящего времени никаких результатов работы в этом направлении не наблюдается.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=182447726665124&id=107078367535394

С января по июль 2020 года цена на газ для населения определялась по так называемой формуле "Амстердам плюс" – цена на нидерландском хабе TTF плюс расходы на доставку в Украину. Этот принцип был закреплен в меморандуме с МВФ за подписью президента Владимира Зеленского. С августа цены непосредственно не регулировались, однако принцип импортного паритета сохранился.

Начиная с августа "Нафтогаз України" предложил населению газ по годовым контрактам по формуле – цена на немецком хабе NCG плюс фиксированная надбавка €1,95 / МВт-ч (около $21/тыс. м3), что соответствует логистическим затратам на доставку газа в Украине.

Аналогичная формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Теги: Газпром, Россия, газ, НАК Нафтогаз, транзит, Юрий Витренко, цена на газ
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