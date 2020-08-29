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Экс-руководителя предприятия из группы "Нафтогазу" подозревают в растрате 1,7 млн грн – Нацполиция

Бывший руководитель предприятия, учредителем которого является НАК "Нафтогаз", издавал приказы, на основании которых безосновательно были выплачены производственные премии. Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

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960 тыс. грн из общей суммы премий получил экс-руководитель предприятия, отметили в полиции
960 тыс. грн из общей суммы премий получил экс-руководитель предприятия, отметили в полиции
Фото: depositphotos.com

Национальная полиция Украины разоблачила экс-чиновника государственного предприятия, его подозревают в растрате более 1,7 млн грн. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба департамента стратегических расследований Нацполиции в Facebook.

По версии следствия, руководитель общества, учредителем которого является НАК "Нафтогаз", разработал схему завладения средствами компании.

"В течение 2018–2019 годов на основании приказов должностного лица были безосновательно выплачены производственные премии на общую сумму 1,7 млн грн, из которых более 960 тыс. грн получил непосредственно директор общества", – сказано в сообщении.

Правоохранители подчеркнули, что собрали достаточно доказательств причастности чиновника к растрате и завладению средствами компании.

28 августа бывшему директору структурного подразделения НАК "Нафтогаз" следователи Главного следственного управления Нацполиции сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/DSI.police.ukraine/posts/313884413378247

Теги: Украина, коррупция, НАК Нафтогаз, следствие, премия, Нацполиция
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