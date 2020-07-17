"Угроза силой". В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на внезапную проверку боеготовности войск РФ на границе

В России началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов и отдельных соединений центрального подчинения, а также воздушно-десантных войск. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали.

Накануне МИД РФ заявило, что у России "нет и быть не может" военных планов в отношении Украины Фото: depositphotos.com

Внезапную проверку Россией боеготовности войск на границе с Украиной нельзя трактовать иначе, как угрозу силой. Об этом 17 июля в Twitter написал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Только не называйте меня алярмистом или паникером... Такие внезапные проверки боеготовности войск РФ, особенно на нашей границе, нельзя трактовать иначе, как "угроза силой". Пусть меня юристы исправляют, если я ошибаюсь. А вчера кто-то говорил, что агрессивных планов нет", – отметил он.

Тільки не називайте мене алярмістом чи панікером...

Такі раптові перевірки боєготовності військ РФ, особливо на нашому кордоні, не можна трактувати інакше, як "погроза силою". Хай мене юристи виправляють, якщо я помиляюся. А вчора хтось говорив, що агресивних планів немає... https://t.co/SU3ViaTpog — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) July 17, 2020

17 июля в России началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов и отдельных соединений центрального подчинения, а также воздушно-десантных войск. Проверка началась по поручению президента РФ Владимира Путина.

Накануне Министерство иностранных дел России заявило, что у России "нет и быть не может" военных планов в отношении Украины.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В начале июля 2020 года генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Леонид Голопатюк рассказал, что возле границы страны созданы три группировки российских войск, способных наступать на украинскую территорию без объявления мобилизации и при минимальной подготовке.