Путин отменил поездку в Крым

На 16 июля планировался визит президента России Владимира Путина на судостроительный завод в оккупированной Керчи. Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что планы Путина изменились.

Президент России Владимир Путин перенес намеченную на 16 июля поездку в аннексированный Крым. Как сообщил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, вместо этого Путин находится в резиденции в Ново-Огарево и проводит совещание по предстоящему бюджетному процессу, пишет "Интерфакс".

Поездка в Крым перенесена на 20 июля, добавил Песков.

Предполагалось, что Путин сегодня примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе "Залив" в Керчи, и в видеоконференции с другими судостроительными предприятиями.

В последний раз глава Кремля посещал захваченный Россией полуостров 18 марта – в годовщину аннексии. В Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что визиты Путина в Крым являются "циничным и демонстративным пренебрежением" общепризнанными принципами и нормами международного права.