Путин снова собирается посетить оккупированный Крым

16 июля в оккупированной Керчи пройдет церемония закладки боевых кораблей российского флота, в ней намерен принять участие президент России Владимир Путин. Его визиты на полуостров вызывают резкую реакцию украинского МИД.

Последний раз Путин посещал Крым четыре месяца назад Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин 16 июля вновь собирается в поездку на оккупированный полуостров Крым. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, информирует "РИА Новости".

Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ, которая пройдет на судостроительном заводе "Залив" в Керчи, и в видеоконференции с другими судостроительными предприятиями.

В последний раз глава Кремля посещал захваченный Россией полуостров 18 марта – в годовщину аннексии. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что такие действия Путина являются "циничным и демонстративным пренебрежением" общепризнанными принципами и нормами международного права.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, частые визиты Путина в Крым являются признаком неуверенности.