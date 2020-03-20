Кулеба: Визиты Путина в Крым – это признак неуверенности

Своими визитами в оккупированный Россией Крым глава Кремля Владимир Путин демонстрирует неуверенность. Такое мнение министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил "Радіо Свобода" в интервью, фрагмент которого опубликовали 20 марта.

"Я считаю, что визиты Путина в Крым – это признак неуверенности. Потому что, когда ты уверен в том, что у тебя все там хорошо и все нормально, ты не ездишь туда регулярно, чтобы своим личным присутствием "вдохновлять" и решать какие-то проблемы. То, что он постоянно туда наведывается, это признак того, что есть неуверенность, нужно еще кому-то что-то доказывать. И они это делают", – сказал дипломат.

По его словам, у МИД Украины есть алгоритм реакций на подобные действия Путина.

"Мы рефлексируем, выражаем протест, информируем партнеров. По сути, это все накопления такой юридической базы для подтверждения дальнейшей позиции", – объяснил Кулеба.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2020 году 18 марта, в день, который считается днем начала незаконной аннексии Крыма, Путин приезжал на оккупированный полуостров, чтобы вручить награды строителям Крымского моста и встретится с "представителями общественности" Крыма и Севастополя. В связи с визитом Путина в Крым МИД Украины выразил протест.