Клуб читателей
ГОРДОН
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Кулеба: Визиты Путина в Крым – это признак неуверенности

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, если бы в оккупированном Крыму было все нормально, президент РФ Владимир Путин не ездил бы туда постоянно, чтобы "кому-то что-то доказывать".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба (на фото) прокомментировал визиты Путина в Крым
Кулеба (на фото) прокомментировал визиты Путина в Крым
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Своими визитами в оккупированный Россией Крым глава Кремля Владимир Путин демонстрирует неуверенность. Такое мнение министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил "Радіо Свобода" в интервью, фрагмент которого опубликовали 20 марта.

"Я считаю, что визиты Путина в Крым – это признак неуверенности. Потому что, когда ты уверен в том, что у тебя все там хорошо и все нормально, ты не ездишь туда регулярно, чтобы своим личным присутствием "вдохновлять" и решать какие-то проблемы. То, что он постоянно туда наведывается, это признак того, что есть неуверенность, нужно еще кому-то что-то доказывать. И они это делают", – сказал дипломат.

По его словам, у МИД Украины есть алгоритм реакций на подобные действия Путина.

"Мы рефлексируем, выражаем протест, информируем партнеров. По сути, это все накопления такой юридической базы для подтверждения дальнейшей позиции", – объяснил Кулеба.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2020 году 18 марта, в день, который считается днем начала незаконной аннексии Крыма, Путин приезжал на оккупированный полуостров, чтобы вручить награды строителям Крымского моста и встретится с "представителями общественности" Крыма и Севастополя. В связи с визитом Путина в Крым МИД Украины выразил протест.

Теги: Владимир Путин, Крым, МИД Украины, аннексия, Дмитрий Кулеба, дипломаты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Вся жизнь состоит из намеков". Мейхер рассказала, как вдохновилась на новый опыт
"Вся жизнь состоит из намеков". Мейхер рассказала, как вдохновилась на новый опыт
Остапчук показал архивное видео с новорожденным сыном
Остапчук показал архивное видео с новорожденным сыном
Хименес-Браво рассказал правила приготовления пищи во время карантина
Хименес-Браво рассказал правила приготовления пищи во время карантина
  Hand In Hand. В клипе Balaklava Blues показали, как люди из разных стран моют руки на карантине. Видео
  Hand In Hand. В клипе Balaklava Blues показали, как люди из разных стран моют руки на карантине. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS