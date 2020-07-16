Министр обороны Эстонии: Мы меньше России, но можем дать понять противнику, что не стоит совать сюда свой нос

Задача вооруженных сил Эстонии – отразить потенциальную агрессию "восточного соседа" и дождаться помощи союзников. Об этом заявил глава военного ведомства Эстонии Юри Луйк.

Луйк: Мы должны показать противникам, что в случае агрессии они могут потерять больше, чем выиграть Фото: ЕРА

Эстония рассматривает Россию как угрозу, политика ее безопасности состоит в том, чтобы уметь противостоять любому превосходящему противнику. Об этом министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил в обращении к призывникам и резервистам 14 июля, запись выступления размещена в YouTube-аккаунте министерства.

"Эстония – маленькая страна, вклад каждого имеет значение. Каждый обученный эстонский солдат – это еще один солдат, с которым должен считаться наш враг. Развитие самостоятельной обороноспособности Эстонии означает показать противникам, что в случае агрессии они могут потерять больше, чем выиграть, и что мы можем защитить себя до прибытия союзников. Конечно, мы меньше, чем наш восточный сосед, но наших сил достаточно, чтобы дать понять противнику, что не стоит совать сюда свой нос", – сказал Луйк.

Он напомнил о российской агрессии в Украине и Грузии, территория которых частично оккупирована.

"Чтобы такая печальная судьба не постигла Эстонию, твою семью и друзей, чтобы ты мог жить в свободной стране, не опасаясь военного вторжения, нужна обученная резервная армия, способная защитить свою страну", – добавил министр.

В декабре 2019 года Луйк говорил, что Эстония скептически относится к предложениям некоторых партнеров по НАТО о диалоге с Москвой, так как РФ "вновь стала угрозой".