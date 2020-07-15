Кулеба заявил, что у России не было ни одной победной войны с Украиной

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, успех российской агрессии в Украине "крайне ограничен".

У России не было победных войн против Украины. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил изданию "Сегодня" в интервью, которое было опубликовано 13 июля.

"Не было у России ни одной победной войны. Более того, если вернуться в 2014 год и вспомнить, какие были истинные цели России, – а это: остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию, разрушить Украину как целостное государство, отсекая от нее, по сути, половину территории согласно проекту "Новороссия", – то мы видим, что первый пункт полностью провален, второй выполнен на условных 10–20%, потому что есть только оккупированные отдельные районы Донецкой и Луганской областей и оккупированный Крым", – сказал дипломат.

По его словам, на самом деле "успех" российской агрессии "крайне ограничен".

"Если к этому добавить еще и ту цену, которую заплатила и продолжает платить Россия за свою агрессию, думаю, что о какой-то русской победе можно говорить только в больном воображении каких-то российских идеологов", – заявил Кулеба.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.