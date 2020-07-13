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"Хоть в России все х...ево, Украину мочит Вова". Гордон посвятил песню "итальянскому партизану" Соловьеву. Видео

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в понедельник, 13 июля, опубликовал в YouTube песню "Итальянский партизан", которую посвятил российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву. В песне на мотив песни Игоря Николаева "На недельку до второго…" рассказывается о нелегкой работе пропагандиста и его необъяснимом внимании к Дмитрию Гордону: "Вновь с экрана голубого слышен голос Соловьева. Говорит, во всем виновны то Зеленский, то Гордон. От накала от такого у него на полшестого и зовут его в России "наш вечерний мудозвон". "Хоть в России все х...ево, Украину мочит Вова, и, торгуя "русским миром", он продаст родную мать. Соловьев ужасно мутен – это понял даже Путин, но такого п...здобола очень трудно отыскать", – поет Дмитрий Гордон.

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Дмитрий Гордон приготовил "сюрприз" для Соловьева
Дмитрий Гордон приготовил "сюрприз" для Соловьева
Фото: Gordonua.com

Выпуск этой песни Гордон анонсировал в субботу, 11 июля.

"На территории Российской Федерации, в городе Москва, живет человек, которому срочно необходима неотложная медицинская помощь. Этого человека зовут Владимир Соловьев. С ним приключилась большая беда, и я прошу всех, кто движим идеями любви к ближнему, найти лучших врачей-психиатров, чтобы они могли помочь Соловьеву. Несколько дней назад в одном из телеэфиров с Владимиром Рудольфовичем приключилась настоящая истерика... Дабы привести его в чувства, я обещаю Соловьеву небольшой сюрприз. Настолько небольшой, что он запомнит его на всю оставшуюся жизнь. Мне кажется, жизнь Владимира Соловьева разделится на до и после", – говорил украинский журналист.

В приведенном фрагменте программы Соловьев называл Гордона "нацистским подонком", "пособником нацистско-бандеровского режима", предлагал ему поменять фамилию на "Гордоненко" и "не заикаться о том, что он еврей". Пропагандист также грозил Дмитрию Гордону "международным трибуналом".

По данным Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, Соловьев, пропагандирующий идеи "русского мира", в 2013 году купил виллу в Италии стоимостью более €1 млн. Пропагандист утверждал, что таким образом экономит на гостиницах.

Соловьев с 2012 года ведет программу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", он известен своими пропагандистскими заявлениями в защиту политики Кремля. По данным издания "Собеседник", он получает за это около $1 млн в месяц.

видео

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, российская пропаганда, Владимир Соловьев
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