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Гордон ответил Соловьеву: Вов, не ссы! Видео

Российский пропагандист Владимир Соловьев 24 мая посвятил часть своей авторской программы на телеканале "Россия 1" основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Комментируя интервью, которое один из главарей боевиков "ДНР" Игорь Гиркин дал Гордону, Соловьев назвал украинского журналиста "удивительным созданием" и заявил, что никогда не согласится с ним на интервью. Во время эфира он показал две фотографии – Гордона и гауляйтера Франконии, главного редактора антисемитской газеты Der Stürmer Юлиуса Штрейхера. "Штрейхер был одним из самых ярких пропагандистов нацизма, занимал большие должности, впрямую сотрудничал со всеми спецслужбами... То, что Гордон хочет взять у меня интервью, – это такая же глупость, как если бы Штрейхер позвонил [советскому диктору Юрию] Левитану во время Великой Отечественной войны и попытался взять у него интервью. Мы – наследники Левитана, а ты, мразь нацистская, – наследник Штрейхера. И никогда это не путай! И не надейся никогда, что я дам тебе интервью. Я презираю тебя и твоих хозяев", – сказал Соловьев. Гордон в видеообращении ответил, что российский пропагандист часто посвящает ему эфиры. "Я на него за это не в обиде. Наоборот, мне даже приятно. Потому если такое говно говорит плохо обо мне, значит, я не совсем пропащий человек", – сказал журналист. Он подчеркнул, что россияне, которые захватили часть территории Украины, во многом были вдохновлены речами Соловьева, при этом самому пропагандисту, вероятно, удастся избежать наказания и спрятаться на своей итальянской вилле.

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Гордон: Вов, не ссы! Все закончится для тебя хорошо. Думаю, тебя даже не повесят
Гордон: Вов, не ссы! Все закончится для тебя хорошо. Думаю, тебя даже не повесят
Фото: Gordonua.com

"При словах "мразь нацистская" я просто обосрался. Страшно, черт побери! Грозный вид. Такие слова! Режут, как кинжал. Володь, не ссы! Все нормально, все в порядке. Думаю, тебе даже не придется отвечать за твои коварные происки против Украины. Думаю, ты спрячешься тихонько в Италии, когда начнется Нюрнбергский процесс против российских нацистов и преступников, которые захватили мою страну и которые пришли сюда с войной. А пришли они во многом вдохновленные, Вова, твоими речами. Ты же мастер речей! У тебя такой запал, у тебя такой пафос! Ты вообще красавец! Но, думаю, когда дойдет до разборок, кто поджигал этот фитиль войны, ты благополучно будешь находиться в Италии на своей даче на озере Комо. Думаю, к тому времени у тебя соберется огромная сумма, потому что, как пишет газета "Собеседник" (не знаю, верить ей или нет), в месяц за свое вранье ты получаешь $1 млн. Скажу тебе: это немало. Сколько месяцев ты уже впахиваешь на российскую пропаганду и разжигаешь ненависть между россиянами и украинцами!" – сказал Гордон.

При этом, отметил журналист, он надеется, что рано или поздно Соловьев извинится перед украинцами. 

"Вов, не ссы! Все нормально. Все закончится для тебя хорошо. Думаю, тебя даже не повесят. И я, кстати, против того, чтобы тебя вешали. Я очень хотел бы, чтобы в один прекрасный день ты просто вышел на голубой экран (голубой – это не намек) и сказал: "Украинцы, простите меня! Просто простите", – резюмировал Гордон. 

Соловьев с 2012 года ведет программу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", он известен своими пропагандистскими заявлениями в защиту политики Кремля. 

видео

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Теги: Дмитрий Гордон, пропаганда, российская пропаганда, Владимир Соловьев
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