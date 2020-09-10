Белорусский оппозиционер Родненков об аннексии Крыма: Мы вообще не считаем, что тут могут быть дискуссии

Член координационного совета оппозиции Беларуси Антон Родненков, отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, сказал, что "полностью разделяет" суверенитет Украины.

Белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова на пресс-конференции в Киеве 8 сентября спросили о принадлежности аннексированного Россией Крыма и попросили оценить ситуацию на Донбассе, трансляцию вело "Радио Свобода".

"Ой, ребята... Мы проведем еще одну пресс-конференцию на эту тему, да? Смотрите, давайте мы будем больше обсуждать координационный совет. Мы абсолютно и полностью разделяем суверенитет Украины, и мы вообще не считаем, что здесь возможны какие-то дискуссии по этому поводу", – ответил Родненков.

Кравцов не стал дополнять его.