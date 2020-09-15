ООН не сделала все возможное для предотвращения аннексии Крыма – постпред Украины Кислица

В 2014 году генсек ООН Пан Ги Мун, скорее всего, знал о движении российских войск в ходе аннексии Крыма, но не созвал заседание по этому поводу, отметил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

В 2014 году Организация Объединенных Наций и ее тогдашний генеральный секретарь Пан Ги Мун не сделали все возможное для предотвращения аннексии Крыма Россией. Об этом постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил 15 сентября "Радіо Свобода".

"В соответствии с Уставом ООН генеральный секретарь имеет право обратиться в Совет Безопасности, если он располагает информацией о том, что есть реальная угроза региональной безопасности. Не сомневаюсь, что тогдашний генеральный секретарь Пан Ги Мун имел информацию о движении российских войск и о появлении российских войск на территории Крыма. Тем не менее он не обратился в Совет Безопасности с просьбой рассмотреть оперативно этот вопрос. Поэтому я считаю, что ООН, как организация, и руководитель ее секретариата Пан Ги Мун не сделали все возможное, что предусмотрено Уставом ООН, для того, чтобы предотвратить оккупации Крыма", – сказал украинский дипломат.

Он считает, что "ООН потеряла возможность сыграть роль, для которой она, собственно, создавалась – для предотвращения войн, агрессии, оккупации".

"У Пан Ги Муна был шанс быть одним из самых успешных генсекретарей ООН, но то, что при его каденции были изменены путем агрессии, оккупации границы в Европе, – это будет частью его политического наследия навсегда", – подчеркнул Кислица.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.