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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Водоснабжение в Крым из материковой Украины будет полностью восстановлено только после полной деоккупации – МИД Украины

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что обеспечение водой аннексированного Крыма является обязательством страны-оккупанта. Там подчеркнули, что, предъявляя претензии Украине, Россия "хочет назначить виновного" за убытки, которые сама несет из-за незаконной оккупации Крыма и развертывания масштабной милитаризации полуострова.

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МИД Украины: Такая позиция основывается на нормах международного права
МИД Украины: Такая позиция основывается на нормах международного права
Фото: depositphotos.com

Водоснабжение в Крым из материковой Украины будет полностью восстановлено только после полной деоккупации полуострова. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Такая позиция основывается на нормах международного права, подчеркнули в ведомстве.

"Констатируем тот факт, что под предлогом "гуманитарной нужды" российской оккупационной власти в Крыму не хватает воды на ускоренное развитие военных объектов и предприятий военно-промышленного комплекса. Очевиден и тот факт, что потребность в водных ресурсах растет на фоне колонизации полуострова – стремительного роста населения в рамках целенаправленной политики замены демографического состава Крыму. Такие действия государства-оккупанта являются военным преступлением", – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что цель РФ – заселение украинских территорий гражданами России, которые "лояльны к экспансивной политике своего государства и, таким образом, осуществлению закрепления незаконной оккупации".

В ведомстве напомнили, что оккупационные власти совершают преступления против человечности и военные преступления, в том числе убийства, насильственные похищения, пытки, посягательства на человеческое достоинство в отношении граждан Украины во временно оккупированном Крыму.

Все указанные преступления являются предметом уголовных производств в Украине и изучаются Офисом прокурора Международного уголовного суда в пределах предварительного изучения ситуации в Украине.

"Относительно обеспечения водой населения временно оккупированного Крыма, то, как и в случае с обеспечением временно оккупированной территории другими ресурсами, продуктами питания и медицинскими материалами, в соответствии с Конвенцией о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, это полностью относится к обязательствам государства-оккупанта – Российской Федерации", – говорится в заявлении МИД. 

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что любые заявления о якобы нарушении норм международного права Украиной в связи с прекращением водоснабжения являются ничтожными с точки зрения международного права.

"Они направлены на то, чтобы назначить виновного за убытки, которые несет РФ из-за незаконной оккупации Крыма и развертывания масштабной милитаризации полуострова, за которую платят российские налогоплательщики", – добавили в МИД Украины.

На сегодня в аннексированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. Оккупанты хотели даже привлечь авиацию для искусственного увеличения осадков на полуострове.

До российской аннексии Крыма Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения на аннексированный полуостров.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

7 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

1 сентября "экс-прокурор" Крыма, ныне депутат госдумы России Наталья Поклонская заявила, что структуры ООН признали ее статус российского депутата от Крыма и предложили сотрудничество в предоставлении дополнительной информации о доступе жителей полуострова к питьевой воде. Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова назвала это заявление манипуляцией.

7 сентября оккупанты заявили, что в связи с дефицитом воды в оккупированном Симферополе часть города будет получать воду по три часа утром и вечером.

Назначенный Кремлем глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов обвинил Украину в "государственном терроризме" и попытке создать на аннексированном полуострове масштабную гуманитарную катастрофу.

Теги: Россия, Крым, Украина, МИД Украины, водоснабжение, вода
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