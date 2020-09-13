Офис генпрокурора обнародовал сумму убытков от российской оккупации Крыма

По словам замгенпрокурора Украины Гюндуза Мамедова, агрессия РФ продолжается, значит, растет и размер убытков в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса.

Оккупация Россией полуострова Крым нанесла Украине убытки в размере 1 трлн грн. Об этом в интервью "Радіо Свобода", опубликованном 13 сентября, сказал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"По предварительным данным материалов уголовных производств, только по Крыму убытки достигают триллиона гривен. Очевидно, это не фиксированная сумма, ведь агрессия РФ продолжается, как продолжаются и нарушения прав граждан на оккупированных территориях полуострова и Донбасса", – отметил Мамедов.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.