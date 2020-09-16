Есихидэ Суга избран новым премьер-министром Японии

71-летний Есихидэ Суга стал 99-м премьер-министром Японии, сменив на этом посту Синдзо Абэ.

Сугу официально представят в Императорском дворце после того, как он объявит новый состав правительства Фото: ЕРА

Парламент Японии на заседании 16 сентября избрал нового лидера правящей Либерально-демократической партии Есихидэ Сугу премьер-министром страны, сообщает Kyodo News.

71-летний Суга стал 99-м премьером Японии и самым старшим на этой должности после Киити Миядзавы, отмечает Kyodo News. Он приступил к формированию нового правительства.

После того, как Суга объявит состав своего кабмина, его официально представят на церемонии в Императорском дворце. Ожидается, что это произойдет сегодня.

Суга сменил на посту премьер-министра Синдзо Абэ, который 28 августа объявил об уходе в отставку. Абэ говорил, что принял такое решение, так как "не может выносить правильные суждения из-за болезни".

Сугу избрали новым лидером ЛДП 14 сентября. Сегодня утром правительство, главой которого был Абэ, в полном составе ушло в отставку.

Срок каденции Суги продлится до сентября 2021 года – даты, когда должны были завершиться полномочия Абэ на должности лидера ЛДП.