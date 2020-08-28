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Премьер-министр Японии объявил об отставке по состоянию здоровья

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил 28 августа о намерении уйти в отставку. По его словам, он принял такое решение, потому что "не может выносить правильные суждения из-за болезни".

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По информации Kyodo, у японского премьера хроническая болезнь язвенный колит
По информации Kyodo, у японского премьера хроническая болезнь – язвенный колит
Фото: ЕРА

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, находящийся на посту с 2012 года, объявил о сложении полномочий по состоянию здоровья, сообщило японское агентство Kyodo.

65-летний Абэ во время первой с середины июня пресс-конференции 28 августа попросил прощения у японцев. Он сказал, что ему больно из-за того, что не удалось внести поправки в конституцию. Абэ заявил также, что "потерял уверенность в способности служить японцам".

По информации источников агентства, 1 сентября депутаты примут решение о том, как провести выборы нового премьера.

Kyodo сообщило, что премьер решил уйти в отставку из-за хронической болезни – язвенного колита, которая стала мешать ему выносить "здравые суждения". В августе Абэ дважды попадал в больницу.

Собеседники другого японского агентства NHK, близкие к Абэ, подтвердили, что тот уходит в отставку из-за проблем со здоровьем. За последние две недели премьер Абэ дважды посещал больницу, что породило слухи о том, что состояние его здоровья ухудшилось.

NHK пишет, что это второй раз, когда Абэ покидает свой пост из-за проблем со здоровьем. Он ушел в отставку в 2007 году из-за воспаления кишечника, проработав на должности один год.

Абэ не стал назначать временно исполняющего обязанности премьера. Он продолжит выполнять свои функции, пока правящая Либерально-демократическая партия Японии не представит кандидатуру нового главы правительства. Абэ занимал пост главы японского правительства на протяжении почти восьми лет (с декабря 2012 года).

Теги: Япония, больница, Синдзо Абэ, болезнь, премьер-министр
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