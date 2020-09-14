Правящая партия Японии выбрала нового главу вместо ушедшего Абэ

Генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга стал главой Либерально-демократической партии, за него проголосовали 377 из 535 однопартийцев. Суга сменил на этом посту ушедшего в отставку премьер-министра Синдзо Абэ.

В Японии новым главой правящей Либерально-демократической партии стал Есихидэ Суга. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Он получил 377 из 535 голосов депутатов-однопартийцев.

Два других претендента на пост лидера партии получили в сумме 157 голосов: бывший министр иностранных дел Фумио Кисида – 89 голосов, а бывший министр обороны Сигэру Исиба – 68.

После голосования и утверждения кандидатуры в парламенте Суга сменит на посту премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Суга отметил, что его главными приоритетами являются борьба с коронавирусом и восстановление экономики, пострадавшей от пандемии.

Во время премьерства Абэ Суга занимал пост генерального секретаря правительства.

28 августа Абэ объявил о намерении уйти в отставку. По его словам, он принял такое решение, потому что "не может выносить правильные суждения из-за болезни". Абэ занимал пост главы японского правительства на протяжении почти восьми лет – с декабря 2012 года.