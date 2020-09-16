Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Новый лидер правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Есихидэ Суга должен вступить в должность премьер-министра Японии 16 сентября после того, как парламент официально изберет его новым премьером.

Правительство премьер-министра Японии Синдзо Абэ ушло в отставку в среду утром, 16 сентября, положив конец рекордному сроку пребывания Абэ в должности – почти восемь лет. Об этом сообщает Xinhua.

Новый лидер правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Есихидэ Суга должен вступить в должность премьер-министра Японии позже в среду после того, как парламент официально изберет его новым премьером.

После объявления членов своего правительства, Шуга будет официально представлен на церемонии в Императорском дворце в этот же день.

Срок каденции Суги продлится до сентября 2021 года – даты, когда должны были завершиться полномочия Абэ на должности лидера ЛДП.