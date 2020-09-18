В Вооруженных силах Украины скончался девятый пациент с COVID-19

По данным командования медсил ВСУ, жертвой коронавируса стала в Киевской области госслужащая из оборонной сферы.

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) зафиксирована девятая смерть среди инфицированных коронавирусом. Об этом 18 сентября проинформировало в Facebook командование медицинских сил ВСУ.

"В Вооруженных силах Украины зафиксирован девятый летальный случай от коронавируса. Так, в связи с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, 17 сентября умер государственный служащий ВСУ (Киевская область). Госслужащая лечилась амбулаторно", – говорится в сообщении.

По данным военных медиков, женщине подтвердили коронавирус 14 сентября, 17 сентября ее госпитализировали в связи с дыхательной недостаточностью.

"После поступления состояние здоровья резко ухудшилось и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата. У госслужащей, по имеющейся информации, были хронические сопутствующие заболевания", – рассказали в командовании медсил.

За последние сутки в Вооруженных силах зарегистрировано 57 новых случаев COVID-19, госпитализировали 23 пациентов.

"По состоянию на 10.00 18 сентября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 694 человека. Всего за время пандемии выздоровел 1701 человек", – сообщили военные медики.

О восьмом летальном случае с больным COVID-19 военные медики сообщали 16 сентября.

По состоянию на 18 сентября в Украине зарегистрировано 169 472 случая коронавирусной инфекции, из них 3228 – за последние сутки. Общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3468, выздоровело 75 486 пациентов.