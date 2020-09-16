В Вооруженных силах Украины умер еще один инфицированный коронавирусом

Число смертей больных с COVID-19 увеличилось в Вооруженных силах Украины до восьми.

В ВСУ от COVID-19 лечатся 630 человек Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) зафиксирована еще одна смерть среди инфицированных коронавирусом. Об этом 16 сентября проинформировало в Facebook командование медицинских сил ВСУ.

"Зафиксирован восьмой летальный случай от коронавируса. Так, в связи с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, 15 сентября умер военнослужащий (Ивано-Франковская область)", – говорится в сообщении.

Военные медики рассказали, что заболел военнослужащий 19 августа, после чего был госпитализирован в городскую больницу в Ивано-Фрранковске.

"Несмотря на проводимую терапию состояние пациента ухудшалось. Болезнь протекала с выраженной симптоматикой. Военнослужащий также имел хронические сопутствующие заболевания. 15 сентября состояние здоровья больного резко ухудшилось, реанимационной бригадой была начата интенсивная терапия, которая не дала положительного результата", – отметили в командовании медсил ВСУ.

За последние сутки в Вооруженных силах зарегистрирован 31 новый случай COVID-19, госпитализировали семь пациентов.

"По состоянию на 10.00 16 сентября в Вооруженных силах Украины болеет 630 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 1637 человек", – уведомили военные медики.

По состоянию на 16 сентября число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 162 660 (за последние 24 часа их стало на 2958 больше). С начала эпидемии в стране выздоровело 72 324 инфицированных коронавирусом (рекордные +1514 за сутки), умерло 3340 (+76).

В Ивано-Франковской области зарегистрировано 11 677 случаев COVID-19.