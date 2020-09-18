Эпидемия COVID-19. В Минздраве Украины заявили, что тестирование после самоизоляции не обязательное

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, ПЦР-тестирование необходимо только тем, у кого в конце срока самоизоляции есть симптомы коронавирусной болезни.

В Украине сделали почти 2 млн ПЦР-тестов на коронавирус Фото:

После завершения самоизоляции, связанной с коронавирусной инфекцией, ПЦР-тестирование на COVID-19 не обязательно. Об этом на брифинге 18 сентября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Любые люди, которые находились на самоизоляции – в том числе и дети в сегодняшних условиях – и завершается эта самоизоляция (те 14 дней), и у людей нет симптомов коронавирусной болезни – в таком случае они не должны делать ПЦР-тестирование", – сказал он.

По словам министра, если речь о школьниках, то в случае отсутствия симптомов COVID-19 они "просто заканчивают самоизоляцию и возвращаются к учебе".

По состоянию на 18 сентября в Украине зарегистрировано 169 472 случая коронавирусной инфекции, из них 3228 – за последние сутки. Общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3468, выздоровело 75 486 пациентов.

Степанов отмечал, что за последние 24 часа в Украине было сделано рекордное количество ПЦР-тестирований.

Всего с начала эпидемии в стране, по данным Минздрава, провели 1 985 802 ПЦР-исследований на коронавирус.