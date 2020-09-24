В Украине снова зафиксировали более 3 тыс. случаев COVID-19

За последние сутки в Украине подтвердили коронавирусную инфекцию у 3372 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны на утро 24 сентября.
Общее количество случаев коронавируса в стране достигло 188 106, жертвами инфекции стали уже 3757 человек (+52 за последние сутки). Продолжает болеть 100 891 пациент, выздоровели 83 458 человек, в том числе 1788 – за последние сутки.
Ситуация с распространением заболевания по регионам выглядит так:
Сегодняшние показатели несколько ниже, чем были накануне (к утру 23 сентября в Украине было 3497 новых пациентов с COVID-19), но вошли в тройку самых высоких с начала эпидемии в стране. Абсолютный антирекорд зафиксировали 17 сентября, когда за сутки подтвердили болезнь у 3584 человек.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.