В Украине снова зафиксировали более 3 тыс. случаев COVID-19

За последние сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине умерли 52 человека.

За последние сутки в Украине подтвердили коронавирусную инфекцию у 3372 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны на утро 24 сентября.

Общее количество случаев коронавируса в стране достигло 188 106, жертвами инфекции стали уже 3757 человек (+52 за последние сутки). Продолжает болеть 100 891 пациент, выздоровели 83 458 человек, в том числе 1788 – за последние сутки.

Ситуация с распространением заболевания по регионам выглядит так:

Винницкая область – 5556;

Волынская область – 7235;

Днепропетровская область – 4692;

Донецкая область – 2767;

Житомирская область – 5262;

Закарпатская область – 9416;

Запорожская область – 3288;

Ивано-Франковская область – 12 952;

Киев – 20 665;

Киевская область – 8286;

Кировоградская область – 1039;

Луганская область – 841;

Львовская область – 19 250;

Николаевская область – 2717;

Одесская область – 12 309;

Полтавская область – 1677;

Ровенская область – 11 621;

Сумская область – 3352;

Тернопольская область – 12 334;

Харьковская область – 16 193;

Херсонская область – 905;

Хмельницкая область – 5185;

Черкасская область – 3355;

Черновицкая область – 13 562;

Черниговская область – 3647.

Сегодняшние показатели несколько ниже, чем были накануне (к утру 23 сентября в Украине было 3497 новых пациентов с COVID-19), но вошли в тройку самых высоких с начала эпидемии в стране. Абсолютный антирекорд зафиксировали 17 сентября, когда за сутки подтвердили болезнь у 3584 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.