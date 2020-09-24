Степанов: От COVID-19 в Украине умерли два ребенка

За последние сутки в Украине заболели 3372 человека, из них 242 ребенка, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Степанов: За сутки выздоровело 1788 пациентов, это приятный рекорд для нас, такого количества выздоровевших у нас еще не было Фото: Максим Степанов / Facebook

За последние сутки в Украине зафиксировали 52 летальных случая от коронавирусной инфекции, среди умерших один ребенок. Об этом 24 сентября во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По информациии Степанова, это второй случай смерти ребенка в Украине за время пандемии COVID-19. Всего за это время коронавирусную инфекцию обнаружили у 12 400 детей.

За последние сутки в Украине заболели 3372 человека, из них 242 ребенка и 172 врача. Госпитализировано 685 человек, выздоровело 1788 пациентов.

"Это такой приятный рекорд для нас за время пандемии. Такого количества выздоровевших у нас еще не было", – сказал министр.

Общее количество случаев коронавируса в стране достигло 188 106, жертвами инфекции стали уже 3757 человек (+52 за последние сутки). Продолжает болеть 100 891 пациент, выздоровели 83 458 человек, в том числе 1788 – за последние сутки.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.