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За последние сутки в мире от коронавируса умерло более 5,5 тыс. человек

Общее количество случаев COVID-19 в мире достигло 31,78 млн.

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Вспышка коронавирусной инфекции началась в Китае
Вспышка коронавирусной инфекции началась в Китае
Фото: ЕРА

23 сентября в мире от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 5563 человека, к сегодняшнему утру общее количество жертв болезни достигло 975,1 тыс. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни. 

Общее число случаев заболевания достигло 31,78 млн, при этом почти 21,9 млн – выздоровели. 

В первой четверке стран, где количество заболевших превысило миллион, по-прежнему остаются США, Индия, Бразилия и Россия. 

В США за последние сутки зафиксировали более 37 тыс. новых случаев COVID-19, общее количество достигло 6,93 млн. Умерло более 201 тыс. человек (+1098 за последние сутки), выздоровело 2,7 млн пациентов.

В Индии, где общее количество случаев достигло 5,65 млн, выздоровело почти 4,59 млн пациентов, умерло – 90 тыс. 

В Бразилии общее число случаев инфицирования коронавирусом превысило 4,5 млн. Умерло уже 1381 тыс. пациентов, выздоровели – 4,05 млн.

В России зафиксировали 1,117 млн случаев COVID-19, выздоровели 920,6 тыс. пациентов, умерло – 19,7 тыс. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, США, Индия, Бразилия, болезнь, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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