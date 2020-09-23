Депутат Госдумы РФ умер от коронавируса

67-летний депутат Госдумы от Коммунистической партии Российской Федерации Ваха Агаев умер от коронавирусной инфекции COVID-19.

Агаева избрали в Госдуму в 2016 году Фото: Vaha Agaev / YouTube

Депутат Госдумы от Коммунистической партии Российской Федерации Ваха Агаев умер от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 23 сентября сообщил его однопартиец Сергей Гаврилов на своей странице в Facebook.

Позже информацию подтвердил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, который выразил слова соболезнования родным погибшего.

Агаева избрали в Госдуму в 2016 году по партийному списку КПРФ по единому федеральному округу. Он занимал должность заместителя председателя комитета Госдумы по финансовому рынку. На момент смерти ему было 67 лет.