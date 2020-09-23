Кабмин Украины направит на борьбу с COVID-19 деньги, сэкономленные на программе профилактики ВИЧ

Кабинет Министров Украины планирует перераспределить 14,5 млн грн, ранее предусмотренных на профилактику распространения ВИЧ-инфекции. Эти деньги пойдут на покупку лабораторного оборудования для клиник, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией.

14,5 млн грн Минздрав сэкономил на госзакупках, эти деньги пойдут на покупку лабораторного оборудования Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Правительство Украины перенаправит 14,5 млн грн из статьи по профилактике ВИЧ среди групп повышенного риска на борьбу с коронавирусной инфекцией. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина.

В пояснительной записке к проекту распоряжения о перераспределении средств сказано, что в результате проведенных Центром общественного здоровья Минздрава Украины процедур покупки услуг по профилактике ВИЧ и уходу за людьми, которые живут с ВИЧ, были сэкономлены 14,5 млн грн.

Эти деньги пойдут на покупку лабораторного оборудования для клиник, которые лечат пациентов с COVID-19. Средства будут распределены между больницами Херсонской, Винницкой, Волынской, Донецкой, Полтавской, Тернопольской, Харьковской и других областей.

По состоянию на 23 сентября в Украине зарегистрировано 184 734 случая коронавирусной инфекции, 3497 из них – за последние сутки. Скончалось 3705 больных (+63 за сутки) с COVID-19, вылечилось 81 670 пациентов (+3497).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.