В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, кто из заболевших коронавирусной инфекцией может проходить лечение в стационаре. Среди тех, кого будут госпитализировать, – пациенты с хроническими болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, тяжелым течением артериальной гипертензии и декомпенсированным сахарным диабетом.

Минздрав Украины обновил стандарты госпитализации больных с COVID-19, обязательному лечению в условиях стационара подлежат пациенты из группы риска, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook 23 сентября.

Лечение в больницах будут проходить пациенты с тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем, с тяжелым течением артериальной гипертензии, с декомпенсированным сахарным диабетом, отмечено в инфографике министерства.

Госпитализации подлежат и люди с иммуносупрессивными состояниями, почечной недостаточностью, онкологическими заболеваниями, тяжелыми аллергиями, аутоиммунными заболеваниями.

19 сентября министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине определен алгоритм действий при появлении симптомов COVID-19. Он не предусматривает личное обращение больных в медицинские учреждения, об этом информировала пресс-служба Минздрава.

"Если у вас есть симптомы коронавирусной болезни, необходимо позвонить семейному врачу. Ни один наш стандарт не предусматривает, что больной должен самостоятельно ехать в поликлинику и стоять там в очередях. Более того, специалисты не советуют это делать", – отметил министр.

По состоянию на 23 сентября в Украине зарегистрировано 184 734 случая коронавирусной инфекции, 3497 из них – за последние сутки. Скончались 3705 больных (+63 за сутки) с COVID-19, вылечились 81 670 пациентов (+3497).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.