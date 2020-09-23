ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Минздрав Украины обновил стандарты госпитализации больных с COVID-19

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, кто из заболевших коронавирусной инфекцией может проходить лечение в стационаре. Среди тех, кого будут госпитализировать, – пациенты с хроническими болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, тяжелым течением артериальной гипертензии и декомпенсированным сахарным диабетом.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Госпитализировать будут людей с почечной недостаточностью, онкологическими заболеваниями, тяжелыми аллергиями
Госпитализировать будут людей с почечной недостаточностью, онкологическими заболеваниями, тяжелыми аллергиями
Фото: pixabay.com

Минздрав Украины обновил стандарты госпитализации больных с COVID-19, обязательному лечению в условиях стационара подлежат пациенты из группы риска, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook 23 сентября.

Лечение в больницах будут проходить пациенты с тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем, с тяжелым течением артериальной гипертензии, с декомпенсированным сахарным диабетом, отмечено в инфографике министерства.

Госпитализации подлежат и люди с иммуносупрессивными состояниями, почечной недостаточностью, онкологическими заболеваниями, тяжелыми аллергиями, аутоиммунными заболеваниями.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1657467637749668

19 сентября министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине определен алгоритм действий при появлении симптомов COVID-19. Он не предусматривает личное обращение больных в медицинские учреждения, об этом информировала пресс-служба Минздрава.

"Если у вас есть симптомы коронавирусной болезни, необходимо позвонить семейному врачу. Ни один наш стандарт не предусматривает, что больной должен самостоятельно ехать в поликлинику и стоять там в очередях. Более того, специалисты не советуют это делать", – отметил министр.

По состоянию на 23 сентября в Украине зарегистрировано 184 734 случая коронавирусной инфекции, 3497 из них – за последние сутки. Скончались 3705 больных (+63 за сутки) с COVID-19, вылечились 81 670 пациентов (+3497).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, больница, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
У двухлетней внучки Осборнов диагностировали COVID-19
У двухлетней внучки Осборнов диагностировали COVID-19
"Хотелось меньше выпендриваться, но пока нет возможности". 53-летний Нагиев позировал на прогулке с голым торсом
"Хотелось меньше выпендриваться, но пока нет возможности". 53-летний Нагиев позировал на прогулке с голым торсом
Хайек оригинально поблагодарила подписчиков за интерес к ее странице в Instagram
Хайек оригинально поблагодарила подписчиков за интерес к ее странице в Instagram
"Я честный". Узелков баллотируется в мэры Винницы от ОПЗЖ
"Я честный". Узелков баллотируется в мэры Винницы от ОПЗЖ
  "Супернова". Вышел трейлер фильма с Фертом и Туччи в роли семейной пары. Видео
  "Супернова". Вышел трейлер фильма с Фертом и Туччи в роли семейной пары. Видео
Известна дата запуска космического корабля с Крузом на борту – Space Shuttle Almanac
Известна дата запуска космического корабля с Крузом на борту – Space Shuttle Almanac
Соловий: С июля 2018 года моя жизнь превратилась в оголенный нерв и возникла угроза моего существования как артистки
Соловий: С июля 2018 года моя жизнь превратилась в оголенный нерв и возникла угроза моего существования как артистки
"Сегодня наш день". 60-летний Николаев отмечает годовщину семейной жизни с 38-летней Проскуряковой
"Сегодня наш день". 60-летний Николаев отмечает годовщину семейной жизни с 38-летней Проскуряковой
Никитюк рассказала, на что тратит больше всего денег
Никитюк рассказала, на что тратит больше всего денег
Кошевой рассказал, как отреагирует на измену жены
Кошевой рассказал, как отреагирует на измену жены
"Красивый день в компании приятных лиц и морд". Астафьева прогулялась с родителями и питомцами
"Красивый день в компании приятных лиц и морд". Астафьева прогулялась с родителями и питомцами
"У меня это получается без стараний, легко, часто". Пересильд отреагировала на слухи о романе с Абрамовичем
"У меня это получается без стараний, легко, часто". Пересильд отреагировала на слухи о романе с Абрамовичем
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
Винокур в солдатской каске рассказал, как победить вирусы
Винокур в солдатской каске рассказал, как победить вирусы
"Похожи?". Сумская снялась с лошадьми
"Похожи?". Сумская снялась с лошадьми
  Пэлтроу рассказала, как происходит общение с отцом ее детей после развода
  Пэлтроу рассказала, как происходит общение с отцом ее детей после развода
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
  Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
  "Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
"Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
Ефросинина обнажила на видео грудь
Ефросинина обнажила на видео грудь
Мейхер прокомментировала отношения с Константином Меладзе
Мейхер прокомментировала отношения с Константином Меладзе
"Танцев все меньше", "Обман, выдумки, интриги". Подписчики Дикусара по его просьбе высказались о шоу, из которого он выбыл
"Танцев все меньше", "Обман, выдумки, интриги". Подписчики Дикусара по его просьбе высказались о шоу, из которого он выбыл
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
"Невероятно!". 51-летняя Лопес шокировала идеальным телом в микрокупальнике
"Невероятно!". 51-летняя Лопес шокировала идеальным телом в микрокупальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS