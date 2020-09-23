Светлые женщины легче болеют COVID-19 – врач-инфекционист

Член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская выразила надежду, что в стране не будет "итальянского сценария" эпидемии COVID-19.

Коронавирусную инфекцию легче переносят светлые женщины. Об этом врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская сообщила телеканалу "Украина 24" в интервью 21 сентября.

"Есть различная восприимчивость между разными народами. Вы знаете, по оценкам считается, что легче всего болеют светлые женщины. Хуже всего болеют люди из Юго-Восточной Азии. То есть есть и генетически детерминированные какие-то особенности", – сказала она.

Инфекционист выразила надежду, что в Украине не повторится "итальянский сценарий" с его большим количеством умерших от коронавируса.

"То, что будет тяжелый сезон, – это правильно. А почему там так произошло, это тоже требует анализа. Кто у них умирал тогда, какие возрастные группы. Понимаете, у нас сейчас, что мне не нравится и меня настораживает, просто тяжело работать становится, и морально в том числе, потому что увеличивается количество молодых людей. Не по 80 лет, не по 90, как умирали в Италии", – отметила Голубовская.

По состоянию на 23 сентября в Украине зарегистрировано 184 734 случая коронавирусной инфекции, 3497 из них – за последние сутки. Скончались 3705 больных (+63 за сутки) с COVID-19, вылечились 81 670 пациентов (+3497).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 22 сентября, в Италии зарегистрировано почти 300 тыс. случаев COVID-19, умерли 35 724 пациента с коронавирусом.