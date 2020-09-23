"Шутки закончились". Врач-инфекционист заявила, что Украина входит в самый тяжелый этап эпидемии COVID-19

Член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская считает, что в осенне-зимний период увеличится количество инфицированных коронавирусом с тяжелыми формами заболевания.

В Украине ухудшится ситуация с эпидемией COVID-19. Такое мнение врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская выразила телеканалу "Украина 24" в интервью 21 сентября.

"У нас как бы темпы смертности сейчас несколько увеличиваются. Ну а причин здесь несколько. Это, во-первых, действительно шутки закончились, посмеялись, погуляли, летом все отдохнули. И сейчас мы как раз входим в этап самый тяжелый. Это уже вирус будет несколько с другими свойствами, будет увеличиваться количество реально тяжелых форм", – сказала она.

По словам инфекциониста, "лето – это не сезон коронавирусов, их сезон – это зимнее время года, как гриппа".

"Нам до апреля надо как-то продержаться. С другой стороны, увеличение смертности будет, оно же, понимаете, отражение летальности… Летальность в том числе может расти из-за того, что будет огромное количество людей заболевших, которые не обращаются за медицинской помощью, не входят в официальную статистику. Их реально больше... начинают регистрироваться только тяжелые случаи заболевания, требующие госпитализации", – объяснила Голубовская.

По состоянию на 23 сентября в Украине зарегистрировано 184 734 случая коронавирусной инфекции, 3497 из них – за последние сутки. Скончались 3705 больных (+63 за сутки) с COVID-19, вылечились 81 670 пациентов (+3497).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.