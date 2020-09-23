В Украине от COVID-19 за сутки вылечилось рекордное количество больных – Минздрав

По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, в стране за последние сутки от коронавирусной инфекции вылечилось 1768 пациентов.

В Украине за сутки сделали более 45 тыс. тестирований Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

В Украине установлен рекорд по количеству пациентов, у которых подтвердили излечение от коронавирусной инфекции. Об этом 23 сентября сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"За последние сутки... вылечилось 1768 пациентов, и это такая приятная новость, потому что это наибольшее количество выздоровевших за одни сутки", – сказал он.

Министр рассказал, что за последние 24 часа в Украине сделали 45 157 тестирований на коронавирус, 22 895 из которых – методом ПЦР.

По состоянию на 23 сентября в Украине зарегистрировано 184 734 случая коронавирусной инфекции, 3497 из них – за последние сутки. Скончались 3705 больных с COVID-19, вылечились 81 670 пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.