В Украине установлен антирекорд по суточному числу госпитализированных с COVID-19 – Минздрав

По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, за последние сутки в стране госпитализировали 711 инфицированных коронавирусом.

В Украине уже почти 185 тыс. случаев COVID-19 Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

В Украине установлен антирекорд по количеству госпитализированных за сутки пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 23 сентября сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Было госпитализировано 711 человек. Это наибольшее количество госпитализированных людей за все время пандемии. За последние сутки зафиксировано 63 летальных случая", – сказал он.

По состоянию на 23 сентября в Украине зарегистрировано 184 734 случая коронавирусной инфекции, 3497 из них – за последние сутки. Скончались 3705 больных с COVID-19, вылечились 81 670 пациентов.