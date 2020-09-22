Во Львовской области медсестра повторно инфицировалась COVID-19

Медсестра из Львовской области, которая повторно инфицировалась коронавирусом, во второй раз гораздо сложнее переносит болезнь.

Медсестра амбулатории в селе Добростаны в Яворовском районе Львовской области повторно инфицировалась COVID-19. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на медсестру амбулатории Ольгу Тицейко.

"Первый раз положительный ПЦР-тест обнаружили 18 мая, болезнь протекала в легкой форме, я была дома на самоизоляции. Опять сдала анализ 1 июня, результат в очередной раз подтвердился, а 22 июня уже получила отрицательный результат. Следовательно, легко преодолев недуг, вышла на работу и была уверена, что второй раз заразиться невозможно. Но в начале сентября я потеряла обоняние, поднялась температура, были все признаки COVID-19, сдала новый анализ, и он снова был положительный", – отметила Тицейко.

По ее словам, во второй раз она гораздо сложнее переносит болезнь. Помимо высокой температуры, у медсестры кашель.

Врачи считают, что медсестра могла повторно заразиться из-за понижения иммунитета.

Главный эпидемиолог Львовской области Наталья Тимко подчеркнула, что это не единичный случай инфицирования коронавирусом во второй раз. Она лично знает четырех человек, у которых повторно наблюдались клинические проявления коронавируса, которые были подтверждены ПЦР-анализом.

По состоянию на 22 сентября в Украине зафиксировали 181 237 случаев COVID-19, из которых 2884 – за последние сутки. С начала вспышки умерло 3642 больных коронавирусной инфекцией, вылечился 79 901 пациент.

Во Львовской области подтверждено 18 793 случая инфицирования коронавирусом, из них 527 – летальные.