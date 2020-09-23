Заразившаяся коронавирусом Нетребко рассказала, как проходило лечение

По словам заразившейся коронавирусом российской оперной певицы Анны Нетребко, лечение в госпитале длилось восемь дней.

49-летняя российская оперная певица Анна Нетребко заявила, что в московском госпитале во время лечения двухсторонней пневмонии, вызванной COVID-19, ей делали ингаляции, прописали антибиотики, ставили капельницы, а также переливали кровь с использованием плазмы с антителами. Об этом она написала 23 сентября в Instagram.

По словам Нетребко, в ходе лечения ей также кололи препараты для профилактики тромбоза.

"Вирус на каждого человека может повлиять по разному и довольно быстро – этим он и опасен! У меня слабые легкие, подверженные бронхитным вирусам, поэтому я сразу, как только поднялась температура, уехала в госпиталь. Болезнь смогли остановить быстро", – рассказала артистка.

Нетребко подчеркнула, что терапия длилась восемь дней.

"Теперь я восстанавливаюсь, так как есть слабость и легкий кашель. Обоняние почти возобновилось", – написала она.



О том, что заразилась коронавирусом, Нетребко рассказала в микроблоге 17 сентября, подчеркнув, что пятый день находится в больнице.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 23 сентября коронавирусом в мире заразилось около 31,6 млн человек, из которых более 970 тыс. умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.