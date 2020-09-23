Заразившаяся коронавирусом Нетребко рассказала, как проходило лечение

49-летняя российская оперная певица Анна Нетребко заявила, что в московском госпитале во время лечения двухсторонней пневмонии, вызванной COVID-19, ей делали ингаляции, прописали антибиотики, ставили капельницы, а также переливали кровь с использованием плазмы с антителами. Об этом она написала 23 сентября в Instagram.
По словам Нетребко, в ходе лечения ей также кололи препараты для профилактики тромбоза.
"Вирус на каждого человека может повлиять по разному и довольно быстро – этим он и опасен! У меня слабые легкие, подверженные бронхитным вирусам, поэтому я сразу, как только поднялась температура, уехала в госпиталь. Болезнь смогли остановить быстро", – рассказала артистка.
Нетребко подчеркнула, что терапия длилась восемь дней.
"Теперь я восстанавливаюсь, так как есть слабость и легкий кашель. Обоняние почти возобновилось", – написала она.
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Это будет последний пост о Ковиде- больше я к нему возвращаться не буду- он того не стоит! Хочу поделиться информацией о МОЕМ течении болезни - может кому-то она будет полезна. Предложения, типа - « вам повезло что вы выжили» - будут блокироваться сразу. Говорю то, что мне сказали врачи. На данный Момент в Москве очень много заражённых. 75% болеет легко , как обычная простуда и не нуждаются в госпитализации. Вирус на каждого человека может повлиять по разному и довольно быстро- этим он и опасен! У меня слабые легкие, подверженные бронхитным вирусам( которые были гораздо сильнее чем этот) по этому я знала, что заболею сильно и сразу, как только поднялась температура под 39 уехала в госпиталь. Вовремя! Болезнь смогли остановить быстро. Многочисленные капельницы, антибиотики, уколы от тромбоза ( часто при ковиде) и плазма с антителами , дыхательные ингаляции гелием,побили вирус за 8 дней. Теперь я восстанавливаюсь , так как есть слабость и легкий кашель. Обоняние почти восстановилось и вчера я даже пробовала петь. и смогла! У меня была пневмония средней степени тяжести, я не использовала кислородную маску . Я не даю никаких советов и , конечно ни о чём не жалею! Я рада, что жизнь, работа и театр возвращаются и никакая болезнь никогда не станет доминантой нашей жизни! Укрепляйте иммунитет ! Питайтесь правильно и ни в коем случае не выходите на улицу в больном состоянии - человек с температурой распространяет вирус быстрее всего! И последнее! Тесты могут быть неверны. По этому - слушайте себя- потеря обоняния и температура это точно ОНО .
О том, что заразилась коронавирусом, Нетребко рассказала в микроблоге 17 сентября, подчеркнув, что пятый день находится в больнице.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 23 сентября коронавирусом в мире заразилось около 31,6 млн человек, из которых более 970 тыс. умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.