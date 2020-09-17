"Больше устала от запугивания, чем от самого вируса". Нетребко заболела COVID-19

По словам российской оперной певицы Анны Нетребко, медики диагностировали у нее пневмонию, вызванную коронавирусной инфекцией. Артистка проходит лечение в клинике.

48-летняя российская оперная певица Анна Требко 17 сентября в Instagram сообщила, что заразилась коронавирусом.

"Уже пять дней я нахожусь в больнице с "ковидной" пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя, и мне оказывают помощь. Все будет хорошо!" – написала она.

Певица также сообщила, что у ее мужа Юсифа Эйвазова обнаружены антитела к коронавирусу.

"Каким то образом он перенес эту болезнь и абсолютно безопасен для окружающих", – заявила она.

Описывая состояние сына Тьяго, Нетребко заявила, что ребенок "в порядке".

"Хочу сказать, что гораздо больше устала от запугиваниями несчастных людей, чем от самого вируса. Я рада, что для меня теперь это закончится", – резюмировала певица.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 17 сентября коронавирусом в мире заразилось около 30 млн человек, из которых свыше 20 млн выздоровели, и более 939 тыс. умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.