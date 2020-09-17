"Больше устала от запугивания, чем от самого вируса". Нетребко заболела COVID-19

48-летняя российская оперная певица Анна Требко 17 сентября в Instagram сообщила, что заразилась коронавирусом.
"Уже пять дней я нахожусь в больнице с "ковидной" пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя, и мне оказывают помощь. Все будет хорошо!" – написала она.
Певица также сообщила, что у ее мужа Юсифа Эйвазова обнаружены антитела к коронавирусу.
"Каким то образом он перенес эту болезнь и абсолютно безопасен для окружающих", – заявила она.
Описывая состояние сына Тьяго, Нетребко заявила, что ребенок "в порядке".
"Хочу сказать, что гораздо больше устала от запугиваниями несчастных людей, чем от самого вируса. Я рада, что для меня теперь это закончится", – резюмировала певица.
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У меня было два выбора- 1-продолжать сидеть дома и бояться заразиться или -2 начать работать, разъезжать, выступать с риском заболеть. Я безоговорочно выбрала 2 и ни о че * м не жалею. Уже 5 днеи * я нахожусь в больнице с Ковиднои * пневмониеи * и скоро пои * ду на поправку. Я изолировалась сразу как почувствовала что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя и мне оказывают помощь. Все * будет хорошо! Не так страшен черт как его описывают У моего мужа Юсифа антитела! каким то образом он перене * с эту болезнь и абсолютно безопасен для окружающих Тияго в порядке! Не волнуи * тесь! Меня так просто не возьме * шь Я хочу сказать что гораздо больше я устала от этого «е..тория « связанного с тестами , карантинами, запугиваниями несчастных людеи * , чем от самого вируса. Я рада, что для меня теперь это закончится
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 17 сентября коронавирусом в мире заразилось около 30 млн человек, из которых свыше 20 млн выздоровели, и более 939 тыс. умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.