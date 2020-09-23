Украинский врач о COVID-19: Мы должны все себя вести, как потенциально инфицированные

Чем большую дозу коронавируса получает человек, тем тяжелее он болеет, отметила член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская.

В условиях эпидемии коронавирусной инфекции людям нужно вести себя так, будто они уже заражены COVID-19. Об этом врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская заявила 21 сентября в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы должны все себя вести, как потенциально инфицированные. Потому что мы не знаем на этот момент, инфицированы мы или нет. Откуда мы это знаем, если инкубационный период 14 дней? Мы же не будем каждый день тестироваться. Поэтому маски нужно носить всем, но правильно, конечно, не поднимать их с пола, с машины где-то там. Почему? Потому что маска минимизирует риски", – сказала она.

По словам инфекциониста, все рекомендации эти риски минимизируют.

"Главное – они уменьшают возможную дозу возбудителя, которым человек инфицируется. А на сегодняшний день известно, что эта доза – зависимый процесс тоже. Чем больше дозу вируса человек получает, тем он тяжелее болеет. И ничего в этом страшного... Он есть, мы на эти процессы повлиять с вами никак не сможем", – объяснила Голубовская.

По состоянию на 23 сентября в Украине зарегистрировано 184 734 случая коронавирусной инфекции, 3497 из них – за последние сутки. Скончались 3705 больных (+63 за сутки) с COVID-19, вылечились 81 670 пациентов (+1768).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.