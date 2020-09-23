В Польше заявили о создании первого в мире эффективного лекарства от COVID-19

Польский препарат против коронавируса создан на основе плазмы лиц, которые уже выздоровели от COVID-19.

Работа над созданием лекарства продолжалась с марта Фото: depositphotos.com

Фармацевтическая фирма Biomed Lublin из польского Люблина заявила, что создала первое в мире эффективное лекарство от коронавируса. Об этом сообщает Polskie Radio.

По словам представителей компании, препарат создан на основе плазмы лиц, которые уже выздоровели от COVID-19, так как она содержит антитела, нейтрализующие коронавирус.

На данный момент завершился процесс разливки первой партии препарата, который теперь должен пройти клинические испытания.

Ранее эффективность средства изучили в лаборатории профессора Кшиштофа Пирця из Малопольского центра биотехнологий в Кракове. Отмечается, что полученные результаты свидетельствуют о том, что препарат останавливает вирус "на очень высоком уровне".

Работа над созданием лекарства продолжалась с марта.

Сейчас в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19.

Россия в августе заявила о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Западные эксперты высказывали сомнения по поводу эффективности российской вакцины. Американский эксперт по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи указывал на отсутствие в научной литературе результатов испытаний российской вакцины на людях.