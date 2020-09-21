В Украине что ни день – новый антирекорд. Беда в том, что украинцы, как и израильтяне, не верят в коронавирус

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

В Украине что ни день – новый антирекорд. То по количеству выявленных зараженных, то по числу погибших от инфекции. Снова ежедневный счет заболевших идет на тысячи, это пугает, но в основном власти. Простые граждане продолжают повсеместно нарушать постановления и правила, почти не пользуются масками и вообще не знают, что такое – сохранять дистанцию. Кругом гремят веселые вечеринки и свадьбы. Эксперты Первого медицинского центра Тель-Авива, постоянно мониторя мировую ситуацию, дают объяснения этому парадоксу: во многих странах люди не верят в коронавирус, точнее в его опасность лично для себя, и не верят властям.

Показателен пример Италии, страны, в начале эпидемии "короны" наиболее пострадавшей от вируса, где всего за несколько месяцев погибло более 34 тыс. человек. Когда коллапс общественного здравоохранения привел к почти катастрофической ситуации. Однако сегодня в больницах страны почти нет пациентов, страдающих от коронавируса, а количество новых диагностированных резко упало. И сегодня Италия находится в "зеленой" зоне. За последние несколько месяцев количество инфицированных удерживается на уровне 1–2%, еще регистрируется до 1200 подтвержденных случаев в день. При этом в отделениях интенсивной терапии находится только 120 пациентов и не более 1000 пациентов размещены в других отделениях. Разве можно это сравнить с цифрами, которые в разгар эпидемии превышали нынешние показатели во много десятков раз?

Как отмечают эксперты, итальянские медики по-прежнему продолжают предпринимать профилактические меры, отмечая, что объявленный в рамках борьбы с вирусом карантин был одним из самых продолжительных по сравнению с Европой и миром в целом. Но надо иметь в виду, что карантинные мероприятия и действия врачей – не единственный залог "итальянского чуда". 97% итальянцев применяют маски, когда нет возможности сохранить социальную дистанцию, и все это при соблюдении гигиены рук. При наличии респираторных симптомов и малейших подозрений на вирусоносительство люди просто не выходят из дома. Это позволяет медикам сосредоточиться на помощи действительно нуждающимся в этом пациентам и разработке вакцины.

А теперь пройдите по улицам родного города и посмотрите, как обстоит с этим дело в Украине. По данным мировой статистики, Украина находится в "красной" зоне, увеличивая количество зараженных тысячами в день. Причина – катастрофическая недисциплинированность людей и тотальное неверие в опасность COVID-19. Еще несколько месяцев назад ведущие мировые медицинские журналы стали публиковать статьи, в которых подчеркивается важнейшая и не до конца оцененная угроза текущей пандемии: психологическое травмирование населения.

Первый медицинский центр Тель-Авива регулярно проводит телеконференции для министерств здравоохранения и национальных штабов многих стран по самым актуальным вопросам борьбы с COVID-19. В рамках этих встреч один из ведущих израильских психиатров доктор Михаэль Красноштейн раскрывает психологические аспекты этой задачи и консультирует представителей правительств по стратегии преодоления этой критически важной проблемы.

Но украинцы в этом смысле не уникальны. Похожая история происходит в Израиле, правительство которого, из-за критического роста числа зараженных, вынуждено вновь вводить общенациональный карантин. Закрываются все предприятия культуры, отдыха, рестораны будут работать только на доставку. Никакого внутреннего туризма, гостиницы тоже будут закрыты. Прекращает работу система образования. Какой удар по экономике это нанесет, предстоит еще оценить.

Ассоциация израильских медиков настаивает, что беда именно в том, что украинцы и израильтяне категорически отказываются верить в коронавирус! Готовность населения соблюдать предписанные меры находится на самом низком уровне с начала эпидемии!

Именно отсутствие национальной дисциплины называют главной причиной нового витка распространения болезни и в Украине, и в Израиле, и во многих других странах. Неверие в смертельную болезнь, ковид-диссидентство и полное пренебрежение элементарными мерами безопасности – вот что приводит к новым заболевшим и умершим. Каждый из граждан этих стран должен немедленно пересмотреть свое отношение к борьбе со смертельной инфекцией. Иначе – катастрофа.

В клинической психологии существует термин "избегание". Это защитный механизм психики, уклоняющейся от трезвой оценки реальности, если эта реальность тревожна. В народе используют другой образ – "прятать голову в песок". Именно так, по мнению древнеримского философа Плиния Старшего, поступают страусы, когда приближается опасность, в надежде, что враг их не заметит. Жаль, что философ был не совсем близок в своих гипотезах к действительности. Да и если и принять его слова на веру, именно такие беспечные "птицы" становились бы первыми жертвами. Мы – не страусы. Не птицы. Уж точно никто бы не хотел, чтобы его называли жертвой.

Мы – люди. Люди, которые тоже имеют инстинкт выживания, но, на удивление, прогрессивно атрофирующийся. А ведь просто выполняя требования врачей, надевая маски, соблюдая правила гигиены и социальной дистанции, мы защищаем себя и окружающих. Берегите себя и своих близких!

Источник: "ГОРДОН"