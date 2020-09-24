Лукашенко неожиданно провел инаугурацию, речь Зеленского транслировали на сессии Генассамблеи ООН. Главное за день

Сюрприз от Лукашенко

Во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Александра Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали, кроме того, церемонию не транслировали по телевидению в прямом эфире.

Оппозиционерка Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве, заявила, что, несмотря на происшедшее, она – единственный лидер Беларуси, избранный народом.

О непризнании Лукашенко легитимным президентом заявили Германия, Латвия, Литва, Польша, Дания и Чехия.

После неожиданной инаугурации Лукашенко жители Беларуси начали выходить на протесты. Милиция в Минске применила против демонстрантов водометы.

Выписали Навального

Российского оппозиционера Алексея Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", где он находился после отравления "Новичком". Навальный сообщил, что приступил к реабилитации.

Кибератака в Украине

Неизвестные взломали сайт Национальной полиции Украины и разместили на нем фейковые новости. Сайт пришлось отключить для устранения неполадок. Также был взломан сайт мэрии Вараша Ровенской области.

Речь Зеленского

В записанном на видео выступлении перед Генеральной Ассамблеей ООН президент Украины Владимир Зеленский, в частности, призвал к реформированию Совета Безопасности ООН и созданию международной платформы по деоккупации Крыма.

Лекарство от COVID-19

Фармацевтическая фирма Biomed Lublin из польского Люблина заявила, что создала первое в мире эффективное лекарство от коронавирусной инфекции. Препарат создан на основе плазмы крови выздоровевших.